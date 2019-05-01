Amcası için çene ile çalışan mouse tasarladı

İzmir'deki İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 9'uncu sınıf öğrencisi olan Yiğit Burağan Doğan, çene yardımı ile hareket ettirilen bir mouse tasarladı. Doğan, 20 yaşındayken MS hastalığına yakalanan ve boynundan aşağısı tutmayan amcası Oktay Doğan'ın (40), bilgisayar kullanmayı çok sevdiğini ancak tek başına bilgisayar kullanamadığı için bu durumdan çok etkilediğini, bu nedenle de böyle bir aparat tasarladığını belirtti. 3 ay boyunca araştırma yapan Yiğit Burağan Doğan, araştırmalarının sonunda, 'çene mouse' projesini bulduğunu söyledi. Doğan, projeyi tasarlarken işçilerin inşaatlarda kullandığı koruyucu kulaklıktan faydalandı.

Kulaklığı kesen ve mouseu bu kulaklığın içine yerleştiren Yiğit Burağan Duran, "Mouseun daha rahat kullanılması için baskı uygulanan tuşlarını köpük yardımıyla biraz yükselterek sabitledim. Yan taraflarına monte ettiğim bakır telleri kulaklarına takarak çenesine oturtulmasını sağladım. Telleri kişinin yüzünü tahriş etmemesi için kumaşla sardım. Daha sonra bir sırtlığa yerleştirdiğim aparatın üzerine mouseu yerleştirdim. Sert bir zemine temas edebilmesi için buraya mukavvadan bir zemin oluşturdum" dedi.

Birinci oldu

Yiğit Burağan Doğan tarafından geliştirilen sistem ile özellikle boyundan aşağısını hareket ettiremeyen kişiler, çene yardımı ile bilgisayarı rahatlıkla kullanabilecek. Amcasının henüz bu sistemi görmediğini kaydeden Doğan, "Amcam henüz kullanmadı. Yakında kullanacak. Böyle bir proje üzerinde çalıştığımı biliyordu. Bunu yaptığımı duyunca mutlu oldu. Böylece artık yardım almadan bilgisayarı kullanacak" diye konuştu. Okul tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Proje ve Bilim Şenliği'nde de çalışması birinciliğe layık görülen Doğan, TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından düzenlenen yarışmalarına katılacağını da belirtti.

"Bizi gururlandırdı"

Lise Müdürü Serkan Taşçıoğlu ise "Yiğit'in yaptığı proje bizi de çok sevindirdi ve gururlandırdı. İnovatif olması, teknolojiyi kullanması, geleceğe yönelik bir çığır açması ayrıca bir akrabasına karşı olan duyarlılığını göstermesi açısından çok değerli. Bu tarz projeleri daha üst boyuttaki yarışmalara, organizasyonlara göndererek de değerlendirmeyi düşünüyor" dedi.