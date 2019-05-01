Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı
|01 Mayıs 2019 09:45
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9580 liradan, avro 6,6870 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9560 liradan alınan dolar, 5,9580 liradan satılıyor. 6,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9580 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6890 lira olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 245 lira seviyelerinde
01 Mayıs 2019 11:04
|Borsa günü yükselişle tamamladı
30 Nisan 2019 18:54
|Çeyrek altın kapanışta 402,00 liradan işlem gördü
30 Nisan 2019 17:20
|Dolar günü 5,95 TL'den tamamladı
30 Nisan 2019 17:19
|Çeyrek altın ne kadar?
30 Nisan 2019 12:29
|Gün ortası döviz fiyatları
30 Nisan 2019 12:04
|Borsa, güne yükselişle başladı
30 Nisan 2019 10:07
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
30 Nisan 2019 09:53
|Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasında
30 Nisan 2019 09:38
|Güne başlarken döviz fiyatları
30 Nisan 2019 09:34