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Davul dümbelek kutlama yapmıştı, aylardır boşanamayınca eylem yaptı

Bursa'da eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren 2 çocuk annesi Meryem Karaş Aydın, tek başına 'Kadına şiddete hayır' eylemi yaptı.
 01 Mayıs 2019 09:53
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Davul dümbelek kutlama yapmıştı, aylardır boşanamayınca eylem yaptı

Daha önce boşanma davası açmasını davul ve dümbelek ile kutlayan Meryem Karaş Aydın (48), Bursa Kent Meydanı'nda eylem yaptı. Tek başına gerçekleştirdiği eylemde eşinin mesajlarını gösteren Aydın, "20 aydır boşanma davamız sürüyor. Bu zaman zarfında pankartlarda gördüğünüz gibi defalarca ölümle tehdit edildim. Kendisinin aşk mektuplarını yakaladım ve boşanma yoluna gittim. Fakat bana iftiralarda bulundu. Uygunsuz kişilere numaramı veriyor. Bu kişiden bir an önce boşanmak istiyorum" dedi.

"Anneler ölüp çocuklar ağlamasın, kirli eller çocuklarımızın bedenine değip anneler ağlamasın" diyen Meryem Karaş Aydın, "Şiddetin her türlüsüne, kadınına, çocuğuna, erkeğine fark etmeksizin son verilsin" dedi.

Aydın, "Size kimse destek olmadı mı?" sorusuna ise, "Destek olacak arkadaşlarım eşim tarafından tehdit ediliyor. O yüzden tek başımayım" cevabını verdi.

Boşanma davası açtığında davul, dümbelek ile kutlamıştı

Meryem Karaş Aydın, 6 yıl önce M.N.A. (72) ile evlendi. Mutlu beraberlik ile başlayan çift, son zamanlarda anlaşamamaya başladı. Bunun üzerine Aydın, Bursa Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Karakaş, boşanma davasının görüleceği ilk gün duruşmaya davul ve dümbelek ile geldi. Duruşmanın ardından dümbelek ve davul çaldıran Aydın, vatandaşlara kına dağıttı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Aydın, çiftetelli oynadı. Adliye önünde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar meraklı gözlerle Aydın'ı izledi.
İhlas Haber Ajansı
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