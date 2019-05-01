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Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale! Gözaltılar var
Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi.
|01 Mayıs 2019 10:09
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Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.
Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, slogan atarak yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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