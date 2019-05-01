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Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için yeni bir adım daha atıldı. Enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10'dan sıfıra indirildi
 01 Mayıs 2019 10:13
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Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı

Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için yeni bir adım daha atıldı. Enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10'dan sıfıra indirildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulanacak. Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15;

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12;

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulaması aynen devam edecek.

Cumhurbaşkanı Kararı, bugünden itibaren açılan değişken vadeli mevduat hesapları için uygulanacak.

HALKBANK DA TL MEVDUATINI ENFLASYON KORUMASINA ALDI

Ziraat Bankası 22 Nisan'da, Halkbank da 26 Nisan'da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardığını duyurmuştu.

Memurlar.Net
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