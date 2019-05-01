ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlara uygulanan 10 bin liraya kadar ÖTV indiriminde kriterler yeniden belirlendi. Matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanan 10 bin liralık ÖTV indirimi, yeni düzenleme ile matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlara uygulanacak.
|01 Mayıs 2019 10:11
|Yazdır
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlara uygulanan 10 bin liraya kadar ÖTV indiriminde kriterler yeniden belirlendi. Matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanan 10 bin liralık ÖTV indirimi, yeni düzenleme ile matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlara uygulanacak.
Sekiz bin lira ÖTV indirimi daha önce matrahı 46-80 bin lira arasındaki araçlar için uygulanırken, yeni düzenlemeyle matrahı 70 bin ile 120 bin lira arasındaki araçları alanlar bu indirimden yararlanabilecek.
Matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda uygulanan 3 bin liralık ÖTV indirimi ise artık matrahı 120 bin lirayı aşan araçlarda uygulanacak.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yerli otonun taht kavgası
29 Nisan 2019 09:00
|Otomotivde yılın yenilikçi tasarımları ödüllendirilecek
28 Nisan 2019 17:28
|Ayaklı galericilere kötü haber
27 Nisan 2019 15:04
|Trafik sigortasında yeni dönem: Artık daha fazla ödeyecekler
24 Nisan 2019 01:13
|Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
24 Nisan 2019 00:49
|Harput Kalesi önünde drifte 5 bin TL ceza
23 Nisan 2019 23:44
|İkinci el araç alacaklar bu habere dikkat
23 Nisan 2019 19:21
|Dizel manuel imparatorluğu
22 Nisan 2019 07:20
|En çok dizel motor ve düz vites tercih etmişiz
20 Nisan 2019 11:22
|Elektrikli otoda bor devrimi
18 Nisan 2019 13:15