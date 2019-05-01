ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile aracını hurdaya çıkartıp yeni araç alanlara uygulanan 10 bin liraya kadar ÖTV indiriminde kriterler yeniden belirlendi. Matrahı 46 bin lirayı aşmayan araçlar için uygulanan 10 bin liralık ÖTV indirimi, yeni düzenleme ile matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlara uygulanacak.

Sekiz bin lira ÖTV indirimi daha önce matrahı 46-80 bin lira arasındaki araçlar için uygulanırken, yeni düzenlemeyle matrahı 70 bin ile 120 bin lira arasındaki araçları alanlar bu indirimden yararlanabilecek.

Matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda uygulanan 3 bin liralık ÖTV indirimi ise artık matrahı 120 bin lirayı aşan araçlarda uygulanacak.