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Astsubay 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'da bir uzman çavuştan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
 01 Mayıs 2019 10:17
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Astsubay 'rüşvet' iddiasıyla tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş S.D. "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını anlattığı Astsubay O.Ç'nin "para karşılığı kendisini bu işten kurtarabileceğini" söylediği iddiasıyla şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.D'nin, Astsubay O.Ç'ye vereceği paraların seri numarasını alarak takibe başladı.

Polis ekipleri, O.Ç'yi parayı aldıktan sonra yakaladı.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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