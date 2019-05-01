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'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' diyerek istifa etti

Çorum'da, köy muhtarlığı seçiminde en fazla oyu alan kişinin "en az 6 aylık ikamet şartı"nı yerine getirmediği gerekçesiyle mazbata verilen diğer aday, "başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı" gerekçesiyle istifa etti.
 01 Mayıs 2019 10:24
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'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' diyerek istifa etti

Merkeze bağlı Büğet köyünde 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimde vatandaşlar, köy muhtarını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçim sonucunda iki dönemdir muhtarlık görevini sürdüren adaylardan İsmail Akpınar 143, Saffet Kışla ise 145 oy aldı.

Akpınar, Kışla'nın "en az 6 aylık ikamet şartı"nı yerine getirmediği gerekçesiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Seçim kurulunun incelemesinde Kışla'nın, mahalli idarelerle ilgili yasadaki adaylığa ilişkin "En az 6 aydan beri o mahalle veya köyde oturmak" şartını yerine getirmediği belirlendi.

Bunun üzerine seçim kurulu, en çok oyu alan ikinci aday konumundaki Akpınar'ın muhtar olmasına karar verdi.

Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Akpınar, "Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmasının etik olmadığı" gerekçesiyle aynı gün Çorum Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğüne giderek, azalarıyla görevlerinden istifa etti.

İstifaların kabul edilmesinin ardından İl Seçim Kurulu tarafından Büğet köyünde 2 Haziran'da muhtarlık seçimi yapılması kararlaştırıldı.

- "Kazandığımız muhtarlığı ve hak ettiğimizi alalım"

Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim kurulunun kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kez muhtarlık seçiminin adil şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

"İki oyla da olsa seçimi kaybettik. Kaybettiğimiz için başkasının kazandığı muhtarlığı yapmak istemiyoruz." diyen Akpınar, "Kendimiz kazanalım, kendimiz yapalım düşüncesindeyiz. Devletin verdiği maaş da 5 yıl boyunca boğazımızdan geçmesin. Kazandığımız muhtarlığı ve hak ettiğimizi alalım." ifadesini kullandı.

- "1 ay 25 günlük eksiğim varmış"

Kışla da Akpınar'ın itirazı ve seçim kurulunun kararına saygı duyduğunu dile getirdi.

Kendisinin köyde ikamet ettiğini, bunun herkes tarafından bilindiğini anlatan Kışla, şunları kaydetti:

"Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayvanlarım, arazilerim burada. Köyümüzde okul kapandığı için kızımı şehir merkezindeki bir okula kaydetmiştim. Bu nedenle kızımın okulunun bulunduğu mahalleye aldırdığım ikametimi, seçimlerden önce tekrar köye aldırdım ancak 6 aylık ikamet şartından 1 ay 25 günlük eksiğim varmış. Karara saygı duyuyorum."

Kışla, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde aynı aza listesiyle muhtarlığa yine aday olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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