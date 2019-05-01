KİT'lerde yönetim kurulu üyelerinin atanmasında düzenleme
|01 Mayıs 2019 10:39
|Yazdır
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalarda 5 üyeden 4'ü için ilgili bakanın, biri için Hazine ve Maliye Bakanının teklifte bulunabileceği belirtildi.
Genelgede ayrıca, teşebbüslerin sermayesinin tespitine ilişkin karar talepleri ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 58. maddesi kapsamında teşebbüslerin bu KHK hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dışında şirket kurmaları ve kurulmuş şirketlere iştirak etmelerine izin verilmesi ve bu konularda ilgili esasların kurumlar itibarıyla belirlenmesine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bahçeli'den İstanbul seçimleri açıklaması
01 Mayıs 2019 12:00
|Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı
01 Mayıs 2019 11:44
|Üniversitede rektör, tarlada çiftçi
01 Mayıs 2019 11:27
|Raylı sistemlerin bedeli vergi gelirlerinden ödenecek
01 Mayıs 2019 11:24
|Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı yarıda kesildi
01 Mayıs 2019 11:14
|Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
01 Mayıs 2019 11:00
|'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' diyerek istifa etti
01 Mayıs 2019 10:24
|İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine genelge!
01 Mayıs 2019 10:20
|İçişleri Bakanı Soylu: Bütün Çabamız...
01 Mayıs 2019 09:31
|Bakan Pekcan: Kadroları daha da artıracağız
01 Mayıs 2019 09:11