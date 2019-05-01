Antalya'da alkollü sürücülere ceza yağdı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın talimatlarıyla, 26-27 Nisan tarihleri arasında, motosiklet sürücülerine ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim uygulaması yapıldı. İl genelinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 601 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 132 araç ve sürücüsüne 38 bin 859 TL cezai işlem uygulandı. 12 motosiklet ise trafikten men edildi.

Alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde ise bin 397 sürücü kontrol edilerek, 54 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü 54 sürücü olmak üzere, toplam 198 sürücüye 94 bin 767 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 23 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Umuma Açık Alanlarda Trafik Eğitimi Bilgilendirme Projesi" kapsamında, alkollü ve alkolsüz restaurant, cafe, lokanta ve kahvehane gibi alanlarda ekipler bilgilendirmelerde bulundu.