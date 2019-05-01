Spor yaparken beyin kanaması geçiren öğretmenden acı haber

Antalya'da Mobil Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Serap Seviğ, 11 Nisan günü özel bir spor salonuna gitti. Spor yaptığı sırada rahatsızlandı. Çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyen Seviğ, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Serap Seviğ ameliyata alındı. Ertesi gün okula gelmeyen Seviğ'in öğretmen arkadaşları, hastanede olduğunu öğrendi. Okul Müdür Yardımcısı Meryem Haldan, Antalya'da yalnız yaşayan Serap Seviğ'in "Belki lazım olur" diyerek 2 ay önce kendisine verdiği telefon numarasından Seviğ'in Tokat'taki annesine haber verdi.

İdealistliğiyle Reşat Nuri Güntekin'in kaleme aldığı Türk edebiyatının klasikleri arasında gösterilen 'Çalıkuşu' romanındaki 'Feride öğretmen' karakterine benzetilen Seviğ, beyin ameliyatına girerken bile "Öğrencilerim var, yazılılarımı kim yapacak şimdi, okulum" sözlerini sarfetti.