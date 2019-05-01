Gram altın 245 lira seviyelerinde
|01 Mayıs 2019 11:04
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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 primle 246,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 245,3 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 400 lira, Cumhuriyet altını 1.637 liradan satılıyor.
Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.273 doların destek, 1.283 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.
Bugün yurt içi ve Avrupa'da bir çok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu ifade eden analistler, ABD'de ham petrol stokları, ADP özel sektör istihdam ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Analistler, bu akşam 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararının ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yatırımcıların gündeminde olduğunu bildirdi.
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