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Bankalar martta tarihin en yüksek aylık karını elde etti

Bankacılık sektörü martta 5 milyar 868 milyon liralık net karla tarihin en yüksek aylık karına ulaştı.
 01 Mayıs 2019 11:07
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Bankalar martta tarihin en yüksek aylık karını elde etti

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık karı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre karlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık karı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kar elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kara göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

- Bankaların faiz geliri 79,3 milyar lira

Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73,7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 79,3 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 14,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,7 milyar lirası kredi kartlarından, 9,1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 51,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

- Bankalar mevduata 47,5 milyar lira faiz ödedi

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 68,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 72 artışla 47,5 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69'u mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 34,6 milyar liraya yükseldi.

Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 8 milyar 53 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörü aylık net dönem karı şöyle (milyon TL):

Dönem Net Kar
Oca.18 4.537
Şub.18 3.847
Mar.18 5.528
Nis.18 4.920
May.18 5.007
Haz.18 5.193
Tem.18 4.522
Ağu.18 4.492
Eyl.18 4.129
Eki.18 3.717
Kas.18 4.803
Ara.18 3.119
Oca.19 3.208
Şub.19 3.279
Mar.19 5.868
Anadolu Ajansı
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