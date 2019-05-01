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Rektör yelek giyip, eldiven takıp çöp topladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öncülüğünde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tarihi Murat Köprüsü çevresinde temizlik çalışması yapıldı. Etkinlikte MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, öğrencilerle birlikte çöp topladı.
 01 Mayıs 2019 11:20
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Rektör yelek giyip, eldiven takıp çöp topladı

MŞÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Energo Pro'nun finansörlüğünü sağladığı temizlik kampanyasında; idareciler, öğretmen ve öğrenciler tarafından Tarihi Murat Köprüsü çevresinde bulunan piknik alanında çevre temizliği gerçekleştirildi. Toplanan çöpler, piknik alanında bulunan çöp konteynerlerine atıldı.

Yelek giyip eldiven takarak çevre temizliği programına katılan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu olarak bugün çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Dünya cenneti olan Murat Nehri üzerindeki tarihi köprü çevresinin son derece kirli ve çöp alanına dönüşmüş olduğunu ifade eden Rektör Polat, "Öğrencilerimizle birlikte ciddi anlamda güzel bir çöp temizliği yaptık. İnşallah bizim burada yapmış olduğumuz temizlik etkinliğine bundan sonra şehrin çeşitli noktalarda da yapacağımız etkinliklerle birlikte hem ilimizde hem de bölgemizde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"İnsanı yetiştirmediğimiz zaman, insanı eğitmediğimiz zaman çevre ne kadar güzel olursa olsun o çevrenin insanlar tarafından kullanılabilir olması çokta mümkün değil" diyen Polat, "Biz bu anlamda öğrencimize aslında bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu bilinci aileleri içerisinde paylaşmalarını istiyoruz. Aileler şahsen bu konuda belli bir bilinç düzeyine ulaşırlarsa o zaman ilimizin daha çok temiz olacağına inanıyorum. 'Herkes kendi evinini önünü süpürürse bütün sokaklar temiz kalır' mantığıyla yola çıkarsak herkes piknik yaptığı yeri temiz tutarsa, kendisinden sonraki gelen insanlarda orayı mutlaka temiz kullanır. İnşallah yaptığımız bu etkinlikler insanlarımızda bir farkındalık oluşturmaya sebebiyet verir" dedi.

Rektör Polat ve hocalarla birlikte Murat Köprüsü'ne geldiklerini ifade eden MŞÜ öğrencisi Mizgin Yeşil ise, "Çok aşırı çöp ve kirlilik vardı. Bugün hepsini temizledik. Burada yaşayan halkımızdan bir isteğimiz var; lütfen çevreyi temiz tutalım ve herkese örnek olalım. Özellikle sigara izmaritlerini yerde görmek istemiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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