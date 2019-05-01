Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İETT otobüsü dehşet saçtı! Yaralı polisler var
Sultanbeyli'de iki caddenin kesiştiği noktada İETT otobüsü polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı.
|01 Mayıs 2019 11:32
|Yazdır
Kaza Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi ile Sait Nursi Caddesi kesiştiği noktada saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İETT otobüsü Beykoz Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun Sait Nursi Caddesi'yle kesiştiği noktada seyir halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin soruşturması devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık bebek cesedi bulundu!
01 Mayıs 2019 12:15
|Otomobil çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
01 Mayıs 2019 12:11
|1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
01 Mayıs 2019 10:31
|Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale! Gözaltılar var
01 Mayıs 2019 10:09
|Pazar yeri karıştı... 3 yaralı, 6 gözaltı
01 Mayıs 2019 09:23
|Rize'de yürek burkan olay!
01 Mayıs 2019 09:19
|3 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi
01 Mayıs 2019 09:07
|Zincirleme kazada araçtan fırlayıp, viyadükten düştü
01 Mayıs 2019 08:29
|Tekirdağ'da vahşet: Yaşlı kadın 25 yerinden bıçaklandı
30 Nisan 2019 23:16
|Ölüm ekmek almaya giderken yakaladı
30 Nisan 2019 22:39