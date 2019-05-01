Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, bugünün birlik ve beraberliği pekiştirmesi dileğinde bulundu.
|01 Mayıs 2019 11:44
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Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından işçi fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Fahrettin Altun, paylaşımında "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bugünün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
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