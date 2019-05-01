Sosyal medya cinsel istismar riskini artırıyor

İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadaki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını belirten Demirel, "Gençler arasında popüler olan bu siteler ve uygulamalar iletişimi kolaylaştırırken, çocuklar için cinsel istismar riskini de artırıyor." dedi.

Demirel, sosyal medya siteleri ve mesajlaşma uygulamalarının iletişim şekillerini değiştirdiğini ifade ederek, bu ortamlarda üretilen içeriklerin çocukların yaşlarına uygun olmadığını dile getirdi.

Yetişkinlerin sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımadıklarına işaret eden Demirel, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda cinsel eğilim ve tercihlerini açıklayan YouTuberların sayısı da oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Henüz ergenlik döneminde olan çocuklar için bu tür videoların yıkıcı etkileri olabilir. Diğer taraftan canlı yayında kendine zarar verenler ve intihar edenler, futbol müsabakaları öncesinde ve sonrasında tarafların ağır küfür içeren yorumları, bahis, dolandırıcılık reklamları, ağır siyasi hakaret ve şiddet dilini de çocuklar için uygunsuz içerikler olarak değerlendirebiliriz."

- "Cinsel istismar konusunda çocuklar mağdur olabilir"

Çocukların online ortamlamlarda güvenliğini sağlamak için ailelere büyük görev düştüğünü anlatan Demirel, bu sorumluluğun sosyal ağların inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Demirel, sosyal medya çocuklar ve aileleri için oldukça tehlikeli bir hale dönüşebileceğine işaret ederek, "Özellikle siber zorbalık ve cinsel istismar konusunda çocuklar mağdur olabilir ve istemeyerek de olsa ailelerini çevrimiçi risklere maruz bırakabilir." diye konuştu.

Çocukları sanal ortamdaki içeriklerden korumanın her şeyden önce bir farkındalık sorunu olduğunu anlatan Demirel, oluşacak mağduriyetlere karşı sosyal medya yöneticilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Demirel, zararlı içerikler konusunda sosyal medya sitelerinin sorumluluk almadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizler, sorumlu dijital vatandaşlar olarak çocukların mağdur olabileceği konularda sorumluluğu tamamıyla sosyal medya sitelerine bırakamayız. Bu noktada ailelere düşen en önemli görev, interneti güvenli kullanmak ve çocuklara nasıl korunacağını öğretmektir. Siber güvenlik yazılımları, operatörlerin sunduğu güvenli internet servisleri ve güvenli arama filtreleri bazı tehditlere karşı korunmaya yardımcı olabilir, ancak en önemli güvenlik önlemi çocuklarınızla etkili iletişim kurmaktır."

- "Bebeklerle ilgili paylaşımlar kişilik hakkı ihlali olabilir"

Siberzorbalik.org Uzmanı Klinik Psikolog Ece Özçırak da aileleri çocukların sosyal medyada karşılaşabileceği tehlikelere karşı uyararak, henüz muhakeme yeteneklerini kullanamadıkları bir dönemde çocukların özel fotoğraflarını paylaşmanın gelecekte onların arzu etmediği durumlarla karşılaşmalarına yol açabileceğini söyledi.

Bu gibi özel durumları paylaşmanın ileride aile ve çocuk arasında sürtüşmelerin yaşanmasına zemin hazırlayabileceğini vurgulayan Özçırak, "Her ne kadar iyi niyetle yapılan paylaşımlar olsa da henüz kendi kararlarını ifade edemeyen ve yaşı bunun için çok küçük olan bebekler için bu durumun gelecekte bir kişilik hakkı ihlali durumu olarak nitelendirebileceği öngörülmelidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Özçırak, 10-13 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesaplarını ailelerinin gözetimi altında kullanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.