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Bahçeli'den İstanbul seçimleri açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, seçimlerin yenilenmesi talebini yineledi
 01 Mayıs 2019 12:00
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Bahçeli'den İstanbul seçimleri açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Başkanlığı üzerinde sis perdesi, şaibe örtüsü henüz kaldırılabilmiş değil. YSK'nın kararı uzadıkça spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı anlaşmazlıklar çığrından çıkmaktadır. YSK'nın haklı ve meşru itirazları hukuka uyguna şekilde değerlendirmesi milli beklentidir. MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinde yanadır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
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