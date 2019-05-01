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Otomobil çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
 01 Mayıs 2019 12:11
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Otomobil çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Pazar Mahallesi Dikmen Caddesi'nde F.B. yönetimindeki 34 NN 6820 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada Zeynelhan Cömert (11) ve Metehan Serdaroğlu'na (12) çarptı.

Cömert, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Serdaroğlu ise Kaçkar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Serdaroğlu'nun vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Sürücü F.B. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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