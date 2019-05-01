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Çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık bebek cesedi bulundu!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.
|01 Mayıs 2019 12:15
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Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, kamyonlarla tesise getirilen çöpler arasında bebek cesedi buldu.
İşçilerin ihbarı üzerine tesise gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 7 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, bebek cesedinin hangi mahallede çöp konteynerine atıldığını belirlemek için çalışma başlattı.
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