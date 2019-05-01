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Bu sayfanın üye sayısı şehrin nüfusunu geçti

Aydın'da yaşadığı ilçe Nazilli'yi tanıtmak amacıyla popüler sosyal medya ağı Facebook üzerinde açılan 'Nazilli Sayfası', 157 bin üye sayısını aşarak ilçenin 157 bin olan nüfusunu geride bıraktı.
 01 Mayıs 2019 12:23
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Bu sayfanın üye sayısı şehrin nüfusunu geçti

Sayfanın 157 bin 001'inci üyesi olan Kamil Bezci'ye Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan Uzun Yaşam Sepeti hediye edildi.

Nazilli'yi sadece bölgede değil yurt dışında da tanıtımına büyük katkı sağlayan ve yaklaşık 10 yıl önce Eşref Özbağcı ve Tahsin Yağlı tarafından açılan sosyal medyadaki 'Nazilli Sayfası' her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her gün binlerce paylaşımın yapıldığı sayfanın 157 bini aşan üye sayısının yanı sıra 183 bin de takipçisi bulunuyor.

Şehrin tanıtımına katkıda bulunan Sayfa Yöneticilerinden Eşref Özbağcı'ya teşekkür ettiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Biz de belediye olarak ilçe nüfusumuzu bir fazla geçmesine katkı sağlayan 157.001'inci üyeye jest yapmak istedik. Son eklenen üye Kamil Bezci ve eşine ilçemizin değerlerinden bazılarının bulunduğu Nazilli Uzun Yaşam Sepeti hediye ettik. İlçemizin gönüllü tanıtım elçileri olan sayfa yöneticilerine ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nazilli Sayfası'nın kuruluş amacının öncelikle şehrin takımı Nazilli Belediyespor'u tanıtmak olduğunu ancak o yıllarda kentin her alanda tanıtımına da önem verdiklerini ifade eden sayfa kurucularından Eşref Özbağcı, "10 yıl önce Nazilli'mizin ve şehrimizin en değerli markalarından biri olan Nazilli Belediyespor'un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sosyal medya ağı Facebook'ta bu platformları oluşturduk. Sayfalarımızda yaptığımız paylaşımlarla başta hemşerilerimiz olmak üzere Nazilli'mize ilgi duyan birçok vatandaşın beğenisini topladık. Nazilli'mizle ilgili en güzel fotoğraf ve videoları paylaştığımız sayfamızda canlı yayınlar yapıyor, en güncel haberleri ve duyuruları paylaşıyoruz. Sayfalarımıza gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Vatandaşlarımızın da yaptığımız paylaşımlardan memnun olduğunu sayfamıza gönderilen teşekkür mesajlarından ve düzenli olarak artan üye ve takipçi sayısından görebiliyoruz."

Bölge ile ilgili her konunun sayfada yer aldığını ifade eden Özbağcı; "Sayfada bölgemizde bulunan ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Üye sayımızın yükselmesiyle birlikte sadece Nazilli'mizle ilgili değil, çevre ilçelerimizle de ilgili paylaşımlar yapmaya başladık. Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak, Atça, Sultanhisar ve Yenipazar gibi çevre ilçelerden çok sayıda takipçimiz var. Yerel ve ulusal basında çıkan haberleri sayfamızda paylaşıyoruz. Bu zamana kadar Nazilli'mizle ilgili yapılan birçok belgeseli sayfamızda yayınladık. Dizilerde ve filmlerde Nazilli'mizin adının geçtiği her videoya ulaşıp sayfamızda paylaşıyoruz. Önemli günler ve etkinlikler başta olmak üzere sık sık canlı yayın yapıyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerinin duyurularını yapıyoruz. Nöbetçi eczaneleri paylaşıyoruz. Popüler fotoğraf ve videoları sayfamızda paylaşarak insanların eğlenceli vakit geçirmesine katkıda bulunuyoruz. Başarılı ve desteğe ihtiyacı olan hemşerilerimize sosyal medya üzerinden destek veriyoruz. Üretici, çalışkan köylümüz başta olmak üzere pazarcılara ve esnaflarımıza destek oluyoruz. Ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin her ilinden takipçisi olduklarını söyleyen Eşref Özbağcı, "Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizin sayfamızın sıkı takipçisi olduklarını söyleyebiliriz. Yapmış olduğumuz paylaşımlar ve canlı yayınlarla gurbetçi vatandaşlarımızın Nazilli özlemini gideriyoruz. Nazilli'mizle ilgili yerel basında çıkan güncel haberlere de sayfamızda yer vererek hem Nazilli dışında yaşayan vatandaşlarımızı memleketimizdeki gelişmelerden haberdar ediyoruz, hem de yerel basınımıza destek veriyoruz"

Facebook'un yanı sıra Instagram ve Twitter'da da Nazilli le ilgili sosyal medya hesaplarını yönettiklerini ve toplamda yaklaşık 300 bin takipçiye ulaştıklarının altını çizen Özbağcı, "Sayfamızda yöneticilik yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tamamı Nazilli Sevdalısı olan bu arkadaşlarımız her gün birkaç saatini bilgisayar ya da telefon başında geçirmek zorunda kalıyor. Takipçilerimizin hem eğlenceli hem de kaliteli vaki geçirmesi için yapacak olduğumuz paylaşımları iyice inceliyoruz ve Whatsapp üzerinden kurduğumuz grupta haberleşerek yapılacak olan paylaşımlarla ilgili birbirimizi bilgilendiriyoruz. Özellikle Oğuzhan Topbaş isimli kardeşimizin Nazilli Belediyespor'umuzla ilgili açmış olduğumuz platformlarda büyük emeği var. Hiçbir yerden maddi destek almadan bu işi kendi imkanlarımızla götürmeye çalışıyoruz. Bu iş gerçekten memleketini seven insanların gönülden yaptığı bir iş. Emeğimize saygı duyan ve sayfamıza teşekkür mesajı atan tüm hemşerilerimize saygılarımızı gönderiyoruz."

Sayfa istatistikleriyle ilgili bilgiler de veren Özbağcı; "Nazilli Sayfası'nın 31 Mart - 27 Nisan tarihleri arası gönderi erişimi 4 Milyon. Etkileşim 1.6 Milyon. Sayfada 40 binin üzerinde fotoğraf ve yüzlerce video var. Yüzlerce videonun yer aldığı sayfada en çok izlenen videonun görüntülenme sayısı: 15 milyon 162 bin 869. Sayfada yapılan canlı yayınlar yüz binlerce vatandaş tarafından izlendi" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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