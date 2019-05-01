Sürücülere yazlık bakım uyarısı
|01 Mayıs 2019 12:27
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Şeker, yaptığı açıklamada, artık sürücülerin, kış lastiklerini çıkartıp yazlık lastiklere geçmesi gerektiğini belirterek, "Fren, yağ bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Aracın ön düzen, kronik bakımların hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Sürücüler uzun yola çıkmadan önce mutlaka araçlarını bir ustaya göstersinler" dedi.
Bu dönemde en çok karşılaştıkları sorunlardan birisinin yağ bakımlarını ihmal edilmesi olduğunu söyleyen Şeker, "Yağ var mı yok mu bakmıyorlar. Lastikler çok önemli. Zayıf lastikle yola çıkılmaz. Bu dönemde hararet sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu sorunları yaşamak istemeyen sürücülerin de araçların radyatör, devirdaim ve soğutma sistemlerini kontrol etmesi gerekiyor. Çürümeler ve su kaçırmaları olursa, bunun fark edilmemesi arızalara yol açabilir" diye konuştu.
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