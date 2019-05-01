İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.
|01 Mayıs 2019 12:30
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