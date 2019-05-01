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İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.
 01 Mayıs 2019 12:30
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İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,81, toptan fiyatlar ise yüzde 2,53 arttı.

Verilere göre, İstanbul'da nisanda geçen yılın aynı ayına göre de perakende fiyatlar yüzde 19,06, toptan fiyatlar yüzde 24,08 arttı.
Anadolu Ajansı
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