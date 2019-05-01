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Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.
 01 Mayıs 2019 12:33
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Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

- Kameri ay başları hilalin görünmesine göre belirleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren İşlek, şunları söyledi:

"Bu anda dünyanın neresinden bakarsanız bakın güneş ışığının kuvveti nedeniyle hilal olarak ayı görmek mümkün değildir. Ay dünyanın etrafında dönüyor biliyorsunuz. Bu, 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilal görülmeye başlıyor. İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. En son elimizde 2016-2022 kameri ay başları kitapçığı var."

- İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."

- Vakit farklılıklarının nedenleri

Diyanet İşleri Başkanlığına, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorular geldiğini aktaran İşlek, namaz vakitlerinin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle ilgili olduğunu, bulunulan yerin enlem, boylam ve güneş ışığının hareketini hesaba katmadıklarını belirtti.

İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık'a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, "Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. 'İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?' gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir." bilgisini verdi.

- 204 ülkenin imsak ve namaz vakitleri

Ramazan ayında sabah ezanının okunmasının öne çekilmesi nedeniyle oruç süresinin uzamasına yönelik sorular geldiğine de işaret eden İşlek, şunları anlattı:

"Oruca başlama zamanı imsak vaktiyle başlar, akşam ezanıyla sona erer. Ramazan harici dönemde güneşe daha yakın olarak sabah ezanı okutulup sabah namazı kıldırılıyor. Fakat ramazan harici dönemde dahi oruç tutulsa imsak vaktiyle oruca başlanması gerekiyor. Ramazan ayında insanlar gece sahura kalkıp ayakta oldukları için imsak vaktiyle sabah namazının vakti de girdiği için ezanlar imsak vaktine çekilmekte. Bunun zamanın öne çekilmesi veya kısaltılması gibi bir durumu söz konusu değil. 2019'a ait ramazan imsakiyelerimiz 'ramazandiyanet.gov.tr' adresimizde yayımlandı. Vatandaşlarımız burada yurt içinde ve yurt dışında 204 ülkenin 8 bin 330 şehrine ait yerleşim yerinin namaz, bayram namaz vakitleri ve ramazan imsakiyelerine çok rahat bir şekilde ulaşabilirler."
Anadolu Ajansı
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