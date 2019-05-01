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Anlaşmalı boşanarak SGK'dan haksız maaş alanlarla mücadele sürüyor

Trabzon'da 5 yılda eşiyle anlaşmalı boşanarak SGK'dan haksız maaş alan 75 kişinin maaşları iptal edilirken, bu süre zarfında ödenen sağlık giderleri de kendilerinden tahsil edildi.
 01 Mayıs 2019 12:41
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Anlaşmalı boşanarak SGK'dan haksız maaş alanlarla mücadele sürüyor

Konuyla ilgili bilgiler veren Sosyal Güvenlik Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, anlaşmalı boşanmalar ile devleti zarara uğratmak isteyenlere yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. Bu yöndeki denetimlerin aralıksız sürdüğüne dikkat çeken Gedikli "Bölgemiz dahilinde muvazaalı evlilikler ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi (Alo 170) veya İl Müdürlüğümüze yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde yapmış olduğumuz incelemelerde son beş yılda 75 kişinin muvazaalı evlilik yaptığı tespit edilmiş olup, ilgililerin maaşı iptal edilerek ödenen tutarlar ve sağlık giderleri şahıslardan rücu edilmesi sağlanmıştır" dedi.

Yapılan denetimlerde 487 kişi sahte sigortalı gösterildi

Kurum olarak kayıt dışı ile mücadelelerinin hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Gedikli, "Kurum olarak kayıt dışı ile mücadelemiz devam etmektedir. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Denetmenlerimizce son beş yılda bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde 487 kişi sahte sigortalı olarak çalışır gösterildiği tespit edilmiş olup, ilgili işverenlere gerekli yasal işlemler neticesinde idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bilindiği üzere sigortasız işçi çalıştıran işverenlerimiz ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir. Bu bağlamda kurum olarak 2019 yılında tespiti halinde 69 bin TL idari para cezası, 11 bin 500, TL prim borcu tahakkuk ettirilecektir" diye konuştu.

Trabzon'un yüzde 88,80'i sosyal güvenlik kapsamında

İl nüfusunun yüzde 88,80'nin Sosyal Güvenlik kapsamında olduğunu hatırlatan Gedikli, "İlimizde 4/1-a (SSK) kapsamında 139 bin 231, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında 23.737, 4/1-c (Emekli sandığı 37 bin 708 toplamda 200 bin 676 sigortalımız bulunmaktadır. Nüfusun %yüzde 25' i aktif sigortalıdır. İlimizde Genel sağlık sigortası kapsamında primi devlet tarafından karşılanan sigortalı sayımız ise 52 bin 332 kişidir. Genel Sağlık Sigortası kendileri tarafından ödeyenlerin sayısı ise 18 bin 905 kişidir. Kurumumuzda genel olarak il nüfusu oranına bakıldığında bölgemiz dahilinde vatandaşımızın yüzde 88.80'ı Sosyal Güvenlik kapsamında hizmet almaktadır.Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren Kurumumuz emeklilik talebinde bulunan sigortalılarımızın işlemlerinide 11 gün gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak takip eden ayda maaş almalarını sağlanmaktadır" diye konuştu.

Ayakta kullanılan malzemeler reçete ve rapor karşılığında anlaşmalı medikal firmalar tarafından kuruma fatura edildiğini kaydeden Gedikli, "Ayakta kullanılan malzemeler reçete ve rapor karşılığında 01.01.2017 tarihinden itibaren anlaşmalı medikal firmalar tarafından kuruma fatura edilmektedir. Yani vatandaşlarımız reçete ve raporlarıyla birlikte medikal firmalardan malzemesini doğrudan temin edip kullanabilmektedir. Geri kalan işlemler kurumumuz ve medikal firmalar arasında tamamlanmaktadır. Bu da vatandaşlarımızı bürokratik işlemlerden kurtarılması anlamında önemli bir çalışmadır. Şahıs ödemesi kapsamında ısmarlama olarak üretilen ortez protezler ise şahıs ödemesi olarak sözleşme yapılıncaya kadar ödenmektedir. Kurumca İade Alınan Tıbbı Malzemeler. Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla tıbbı malzemeler de sunmaktadır. Bu kapsamdaki cihazlara birkaç örnek verecek olursak CPAP ve BPAP cihazları, oksijen tedavisi cihazları, ev tipi vantilatörler, akülü tekerlekli sandalye gibi cihazlar kurumumuzda iadeli cihazlar kapsamındadır. Kurum tarafından iade alınan cihazların, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan hastalara verilebilmesi için hastaların sağlık kurulu raporu ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarında, 'İade cihazın temini için Kuruma müracaat edilmesi gerektiği' belirtilecektir. Müracaatı takiben, söz konusu tıbbi cihazların kurum stoklarından temin edilmesi yoluna gidilecek olup, ilgili cihaz stoklarda yok ise kurum stoklarında cihazın olmadığına dair onay alınmak suretiyle hasta tarafından temin edilen cihaz bedelleri Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesi gereğince kurumca karşılanır. Bununla birlikte eğer cihaz kurumumuzdan onay alınmadan temin edilmişse bu cihazların bedelleri kurumca karşılanmaz. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu hususa dikkat etmelerini öneririz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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