Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.35 itibarıyla şöyle:
|01 Mayıs 2019 12:51
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