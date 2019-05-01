İşte öğretmeni öldüren şahsın binadan çıkma görüntüleri
|01 Mayıs 2019 12:55
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Kartal'da 21 Nisan Pazar günü ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı (41), Tanju D. isimli zanlı tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından film senaryolarını aratmayacak bir dram ortaya çıkmıştı. İlkay Sivaslı'nın Tanju D.'yi kiralık katil olarak tuttuğu iddiası gündeme gelmişti.
Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cinayet gününe ait, kiralık katil zanlısı Tanju D.'nin cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokakta bir kadınla çocuğun yürüdüğü sırada binadan çıkış yapan şüphelinin kameranın açısına girdiği ve bu sırada sadece ayaklarının görüldüğü yer alıyor. Daha sonra elinde mavi bir poşet bulunan şüphelinin sokakta yürümeye başladığı görülüyor. Başka bir kameranın görüş açısına giren zanlının, caddede yürüyerek bir iş yerinin önünde bir süre beklediği ve cinayeti işlediği dairenin bulunduğu binaya baktığı da kameralara yansıyor. Tanju D.'nin ardından yaya olarak ayrıldığı görülüyor. Elinde mavi bir poşet bulunan Tanju D.'nin görüntülerdeki rahat tavırları ise dikkat çekti.
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