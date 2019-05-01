Feci kazada ölenlerin son görüntüleri
Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasında cep telefonu ile görüntülendi.
|01 Mayıs 2019 12:58
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Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden otobüs ile yola çıkan Öz Büro İş Sendikası üyeleri ve ailelerini taşıyan otobüs, Şanlıurfa'ya 60 kilometre kala devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 5 kişi ölmüş 14 kişi de yaralanmıştı. Otobüste bulunanların kazadan yarım saat önce Birecik ilçesindeki bir sosyal tesiste mola vererek, kahvaltı yaptıkları öğrenildi.
Kazada ölen ve yaralıların son görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı yarıda kesildi Feci kazaya lastiği patlayan başka bir araç neden olmuş
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