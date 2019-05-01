1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muzun kilogram fiyatı rekor kırdı!

Türkiye'nin üç muz üretim merkezinden biri olan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muzun kilogram fiyatı rekor kırdı. Bahçede yeşil muz 8 liraya kadar alıcı bulurken, sarartma depolarında işlem gören muz manav tezgahlarında 13 liradan satışa sunuldu.
 01 Mayıs 2019 13:01
Yazdır
Muzun kilogram fiyatı rekor kırdı!

Tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan muz, buna rağmen üreticisinin yüzünü güldürmedi. Girdi fiyatlarının üç kat artması üreticinin karını aldı götürdü. Sezonun son hasadını yapan muz üreticisi Mehmet Tuncer, muzun bahçede 7 lira ila 8 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Rakamların çok iyi olduğunu ancak rekoltenin düşük olduğunu vurgulayan Tuncer, "Görmüş olduğunuz bu muz dalı eylül aylarında olsa 60-70 kiloyu bulurdu. Şimdi 25-30 kilo. Mevsim itibariyle rekoltede düşüş var. O zaman muzun kilosu 3-4 lira olur, şimdi 8 lira. Aslında değişen bir şey yok. Üreticinin cebine giren para aynı. Bir de girdi fiyatları çok yükseldi. Önceden 100 liraya aldığımız gübreyi şimdi 250-300 liraya alıyoruz. Bu da üreticiyi zorluyor.Yine de halimize şükür" dedi.

Bir diğer üretici Hayati Kısaaslan da girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl gübre alamadım ve rekoltem düştü. Devletimizden en azından üreticinin elektrik ve mazot giderlerinde indirime gitmesini bekliyoruz. Bu kalemler ucuzlamadıktan sonra üretim artmaz, üretici kazanmaz" diye konuştu.

Muz sarartma deposu yetkililerinden Murat Delibaş ise girdi maliyetleri yüksek olduğu için muzu bahçede pahalıya aldıklarına değinerek "Muzu bahçede kendi araçlarımızla getiriyoruz, temizliyoruz, sarartıyoruz. Muzun depoda çürüme riski var. Buradan gönderince nakliye biniyor. Bu maliyetler eklenince fiyatlar buralara çıkıyor. Aracılar çok kazınıyor deniyor ama bu doğru değil. Maliyetlerin binmesi sonucu fiyatlar artıyor" diye konuştu.

Manav Hasan Akgün de muzun kilogramını sarartma depolarından 9.5 liraya aldıklarını ve Gazipaşa'da 12 liraya sattıklarını söyledi. Fiyatlardan tüketicinin dert yandığını belirten Akgün, "Fiyatlar şuan yüksek ama düşüş aşamasına geçti" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sezon başlamadan akın başladı
01 Mayıs 2019 11:34		 Bankalar martta tarihin en yüksek aylık karını elde etti
01 Mayıs 2019 11:07
Milyonlarca kişi bunu bekliyor! Çalışmalar hız kazandı...
01 Mayıs 2019 09:15		 Sulama tesislerini DSİ yeniliyor
01 Mayıs 2019 07:30
En az ithalat yapan il
01 Mayıs 2019 06:10		 İngiliz turistin gözdesi Türkiye
30 Nisan 2019 23:24
Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor
30 Nisan 2019 20:49		 Erik altın yılını yaşıyor
30 Nisan 2019 20:45
4 günde 10 gram çıkıyor! Kilosu 10 bin lira...
30 Nisan 2019 20:41		 Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,13 trilyon lira oldu
30 Nisan 2019 14:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - 'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor16:10 - Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı16:06 - Bitlis'te 36 kişinin işten çıkarıldığı iddiası15:58 - 'Kış üslenmesinden çıkar çıkmaz ağızlarının payını aldılar'15:53 - FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu15:49 - 'YSK'yi seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum'15:43 - Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu15:38 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'erken yaşta spor' vurgusu15:32 - Güvenli bölge tüm terör unsurlarından temizlenecek15:26 - Erbaş: Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler
15:19 - Diyarbakır'da 2 kadın terörist ölü ele geçirildi15:11 - Gümüşhane'de 41 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı15:04 - Yüksekova Kaymakamlığı: Kaynaklar halkın yararına kullanıldı14:54 - Çilek üreticisinin yüzü verimin artmasıyla güldü14:52 - Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar14:46 - Hazro'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı14:29 - 9 yaşındaki Elif'e bilinçli tüketici ödülü14:22 - 'Konu, çalışanların haklarının nasıl temin edileceği olmalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
Bahçeli'den İstanbul seçimleri açıklaması
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
İBB çalışanlarına istifa mobbingi
Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki haftada bir banyo yapan insan modeli 3
sıfatında hayır yok 7
fatih terim 2
bulup buluşturmak 2
uslu yazar 10
Yaramaz yazar 8
Sürmenaj 1
bilemedimki ben şimdi 2
30.04.2019 venezuela darbesi 1
nefes 1
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam