Çeyrek altın ne kadar oldu?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.639,00 lira oldu
|01 Mayıs 2019 13:04
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.639,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|246,20
|246,40
|245,50
|245,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.622,00
|1.643,00
|1.618,00
|1.639,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|224,50
|228,50
|224,00
|228,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.585,00
|1.605,00
|1.581,00
|1.601,00
|Yarım Ziynet
|793,00
|803,00
|791,00
|801,00
|Çeyrek Ziynet
|397,00
|402,00
|395,00
|400,00
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