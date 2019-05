'Dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir'

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12. Sektör Toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Enerji Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımı ile Afyonkarahisar'da yapıldı.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tarımsal sulama tarife grubunun kapsamını genişleterek toplamda çiftçilere 500 milyon liralık dolaylı destek sağlanacağını kaydetti. Bakan Dönmez, "Çiftçilerimize de geçtiğimiz aylarda önemli bir müjde vererek 'tarımsal sulama tarife grubu'nun kapsamını genişlettiğimizi ilan ettik. Süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ile seralarda ürün yetiştiren çiftçilerimiz de artık tarımsal sulamadaki elektrik tarifesinin avantajlarından faydalanacak. Tarife grubunun kapsamın genişletilmesiyle üreticilerimiz yüzde 12'lik bir indirimden yararlanmaya başladı. Böylece, hayvancılıkla uğraşan ve seralarda ürün üreten abonelerimize toplamda 500 milyon liralık dolaylı destek sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Sayaç okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır"

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli hususuna değinen Bakan Dönmez, dağıtım bedelinin sayaç okuma bedeli olmadığını ve kamuoyunda bunun yanlış bilindiğini ifade etti. Dönmez, "Önemli bir parantez de faturadaki dağıtım bedelinin karşılığı sonuçlarına açmak istiyorum. Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42'si dağıtım bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38'i ise sayaçların okunması bedeli olarak biliyor. Bu konuya daha fazla eğilmemiz ve vatandaşlarımızı bu konuda doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Bu toplantı vesilesiyle kamuoyunda yanlış anlaşılan 'dağıtım bedeli' hususunu bir kere daha açıklamak istiyorum. En sonda söylenecek şeyi en başta söyleyeyim ki her şey daha açık anlaşılsın. Kamuoyunda sanıldığının aksine dağıtım bedeli sayaç okuma bedeli değildir. Ayrıca sayaç okuma bedeli adı altında herhangi bir ücret alınmamaktadır" dedi.

"Dağıtım bedeli Avrupa Birliği'nde yüzde 51 iken, bizde bu rakam yüzde 35'tir"

Avrupa Birliği'nde dağıtım bedelinin yüzde 51 olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, bunun Türkiye'de yüzde 35 olduğuna dikkat çekti. Dönmez konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Dağıtım bedeli elektriğin sorunsuz bir şekilde yurdun her yerine ulaşması için alınan bedelin genel adıdır. Tabi ki elektriğin bizlere ulaşması büyük bir altyapı yatırımını da gerektirir. İletim ve dağıtım faaliyetleri için her yıl ortalama 17,5 milyar lira şebeke işletmesi ve 9,5 milyar lira da şebeke tesisi ve diğer yatırımlar olmak üzere toplamda 27 milyar liralık harcama yapılmaktadır. Öte yandan dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı Avrupa Birliği'nde yüzde 51 iken, bizde bu rakam yüzde 35'tir. 42 milyon aboneye ulaşmak için iletim ve dağıtımda bugün 120 bin personel çalışıyor. 1 milyon 460 kilometrelik gelişmiş bir şebeke ağına sahibiz. Bu dünyanın etrafını 37 kez dolaşabilecek bir ağ anlamına geliyor. Böylesine güçlü bir altyapı tek bir şey için var. O da elektriğin sorunsuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde evlerimize, okullarımıza, sanayi tesislerimize, hastanelerimize, kısacası yurdun her yerine ulaşması, hayatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi içindir."