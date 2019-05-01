'Mavi' kategoride aranan terörist tutuklandı
|01 Mayıs 2019 13:20
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından dün Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Ceyhan'ın işlemleri tamamlandı.
Azimet Ceyhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ceyhan ile gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Keşan'da dün jandarma ekipleri, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ı, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K. ve M.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.Y. ile aynı araçta yakalamıştı.
Keşan Adliyesi'ne çıkarılan terör örgütü mensubu için gözaltı süresi alınmış, jandarmaya götürülen ve Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu yapılan Ceyhan, işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilmişti.
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