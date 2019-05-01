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Kastamonu'da mermer ocağında göçük: 2 ölü
Ağlı ilçesindeki mermer ocağında, yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının üzerine düştüğü iş makinesindeki iki işçi yaşamını yitirdi
|01 Mayıs 2019 13:29
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.
İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.
Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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