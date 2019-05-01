Hatay'taki terör operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı
|01 Mayıs 2019 13:39
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Hatay'da, Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı ve Belen ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonlarda, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen 7'si kadın 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri ev hapsi, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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