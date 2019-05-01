Kuzey Irak'taki PKK hedefleri imha edildi
MSB:"Irak kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
|01 Mayıs 2019 13:51
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Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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