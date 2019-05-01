Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor
|01 Mayıs 2019 14:20
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15 Nisan'da trol ve gırgırlara avlanma yasağının başlamasının ardından kıyı balıkçıları lüfer ve çinekop avcılığına hazırlıyor.
Özellikle çinekop ve lüfer balığını bekleyen balıkçılar, bir yandan teknelerini bir yandan da yırtılan ağları tamir ediyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının yeni sezona hazırlandığını söyledi.
Karakaş, özellikle bazı balık türlerinin yakın zamanda kıyı balıkçıları tarafından avlanacağını belirterek, "Sezon kapandı. Balıkçılar tabii yaz sezonuna hazırlanıyor. Bu haliyle de bütün tekneler bakımda. İşte deniz salyangozu avcılığı başladı. Hava şartından dolayı birkaç gün ara verildi. Hava şartları iyi gittiği takdirde kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığı başlayacaktır. Lüfer balığı gelecektir. 10-15 gün sonra. Onun yanında çinekop balığı da gelecektir." dedi.
- Tekneler bakıma alındı
Kıyı balıkçılarının teknelerini bakıma aldığını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:
"Yaz balıkçılıkları olacaktır. Bunun için de balıkçılar teknelerin bir an önce bakımlarını yapıp denize indirmeye çalışıyorlar. Bir de şu var. Teknelerin sıcakta o karada durması çok kötü olur. Sıcakta durduğu zaman teknelerin tahtaları açılır. Yani bu tip doğal etkilerden zarar görmemek için bir an önce teknelerimizi denize indirmek gerekiyor. Ondan dolayı bütün teknelerimiz bakımda. Yavaş yavaş teknelerimiz suya inmeye başladı."
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