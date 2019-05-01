Hazro'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
|01 Mayıs 2019 14:46
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde esnaflık yapan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eski PTT Caddesi'nde market işleten Recep Çiçek, çocukları Selçuk (31) ve Sercan (29) ile kıraathane işleten ve akraba oldukları öğrenilen Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada market işleten baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet Eyüpoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavganın markete malzeme getiren aracın yolu trafiğe kapatmasından kaynaklandığı iddia edildi.
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