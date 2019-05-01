1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazro'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde market ve kıraathane işleten iki esnaf arasında çıkan, akrabaların da karıştığı silahlı kavgada baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı
 01 Mayıs 2019 14:46
Yazdır
Hazro'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde esnaflık yapan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eski PTT Caddesi'nde market işleten Recep Çiçek, çocukları Selçuk (31) ve Sercan (29) ile kıraathane işleten ve akraba oldukları öğrenilen Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada market işleten baba ve iki oğlu hayatını kaybetti, Gökmen ve Mehmet Eyüpoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Mehmet Eyüpoğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavganın markete malzeme getiren aracın yolu trafiğe kapatmasından kaynaklandığı iddia edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu
01 Mayıs 2019 15:43		 Kastamonu'da mermer ocağında göçük: 2 ölü
01 Mayıs 2019 13:29
Dizi oyuncularına 'kaçak içki' operasyonu
01 Mayıs 2019 13:25		 Oğlunu kurtarmak için canından oldu
01 Mayıs 2019 12:37
Çöp ayrıştırma tesisinde 7 aylık bebek cesedi bulundu!
01 Mayıs 2019 12:15		 Otomobil çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
01 Mayıs 2019 12:11
İETT otobüsü dehşet saçtı! Yaralı polisler var
01 Mayıs 2019 11:32		 1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
01 Mayıs 2019 10:31
Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale! Gözaltılar var
01 Mayıs 2019 10:09		 Pazar yeri karıştı... 3 yaralı, 6 gözaltı
01 Mayıs 2019 09:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - 'Beyaz Su Şelalesi' güzelliğiyle hayran bırakıyor16:10 - Pakistan FETÖ'yü terör örgütleri listesine aldı16:06 - Bitlis'te 36 kişinin işten çıkarıldığı iddiası15:58 - 'Kış üslenmesinden çıkar çıkmaz ağızlarının payını aldılar'15:53 - FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu15:49 - 'YSK'yi seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum'15:43 - Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu15:38 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'erken yaşta spor' vurgusu15:32 - Güvenli bölge tüm terör unsurlarından temizlenecek15:26 - Erbaş: Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler
15:19 - Diyarbakır'da 2 kadın terörist ölü ele geçirildi15:11 - Gümüşhane'de 41 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı15:04 - Yüksekova Kaymakamlığı: Kaynaklar halkın yararına kullanıldı14:54 - Çilek üreticisinin yüzü verimin artmasıyla güldü14:52 - Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar14:46 - Hazro'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı14:29 - 9 yaşındaki Elif'e bilinçli tüketici ödülü14:22 - 'Konu, çalışanların haklarının nasıl temin edileceği olmalı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
Bahçeli'den İstanbul seçimleri açıklaması
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
İBB çalışanlarına istifa mobbingi
Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sürmene çeliği 3
türkiye'nin 2050 yılında dünyaya hükmetmesi 3
boş 3
amiral gemisi 3
safderun 1
yol arkadaşı 1
halk etmek 2
Halo etkisi 2
philips airfryer 2
şakkadak 2
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Samsun Tekkeköy İmar 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam