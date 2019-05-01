Çilek üreticisinin yüzü verimin artmasıyla güldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde topraksız tarımla çilek üretimi yapan çiftçinin yüzü verim artışıyla güldü. Geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin ton olan üretim, bu yıl 20 bin dekar alanda 100 bin tona çıktı. Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya kilogramını 5.5 TL'ye satan üretici, iç piyasaya da kilosunu 4.5 TL'den veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Yasası öncesi belde olan Atça'da 2 dönem başkanlık yapan Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, statüsü mahalleye dönüştürülen yerleşimde çilek yetiştiriciliğinin öncülerinden Atça'da ilk olarak toprakta yapılan çilek yetiştiriciliğinin zamanla daha modern hal aldığını belirten Yıldırımkaya, çoğu üreticinin yüksek tünellerde akıllı seralarda topraksız çilek üretimi yaptığını belirtti. Bu yöntemle verimin arttığını belirten Başkan Yıldırımkaya, Bizim ilçemizin çilek üretim kapasitesi geçen yıl 20 bin dekar alan üzerinde 80 bin tondu. Bu yıl ise üretimimiz arttı. 20 bin dekar alanda 100 bin ton oldu. Üreticilerimiz yetiştirdikleri çilekleri kilosu 5.5 TL'den yurt dışına ihraç ediyor. İç piyasada ise kilosu 4.5 TL'den satılıyor. Yani bu yıl çilek üreticilerimizin yüzleri gülüyor dedi.

Ürün alma süresinin de kısaldığını belirten Başkan Yıldırımkaya, Artık eskisi gibi 8- 9 ay beklemiyoruz. 3 ay gibi kısa bir zaman içinde çileği üretir hale geldik. Çilek ihracatında bir sıkıntı yok. Özellikle Litvanya ve Moldavya'nın yanı sıra Romanya'da da iyi bir pazar oluşturduk dedi.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, çilek üreticisinin bu sezon altın çağını yaşayacağını öne sürerek, Geçtiğimiz sezon çilek üretmeyen üreticilerimiz de bu yıl bu ürüne yöneldi. Sultanhisar ve Atça'dan yurtdışına, Rusya ağırlıklı olmak üzere Romanya ve Moldavya'ya, soğuk zincir tırlarla ürünü gönderiyorlar dedi. Çilek üreticilerinden Mehmet Ünsal da Bu sezon havaların da iyi gitmesi nedeniyle yüzümüz gülüyor. İnşallah sezon sonunda emeklerimizin karşılığını alacağız dedi. Tarım işçisi Ece Kaya, Her sabah saat 06.00'da tarlaya yani seraya giriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çilek toplamaya başlıyoruz. Çilek toplamak çok zevkli oluyor. Zorlukları da var. Seranın içi havasız ve sıcak oluyor. Ama çileğin erginleşmesi için seranın sıcak olması gerekiyor dedi.