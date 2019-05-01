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Yüksekova Kaymakamlığı: Kaynaklar halkın yararına kullanıldı

Yüksekova Kaymakamlığı: Görevlendirme yapılmadan önceki dönemde belediyenin tüm kaynaklarının vatandaşlarımıza gitmediği ortada iken görevlendirme süresince kaynaklar, yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır
 01 Mayıs 2019 15:04
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Yüksekova Kaymakamlığı: Kaynaklar halkın yararına kullanıldı

Yüksekova Kaymakamlığından, belediye kaynaklarının görevlendirmeden önce vatandaşlar için harcanmadığı, görevlendirme süresince kaynakların bölge insanının huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, belediyenin altyapı, ulaşım ve istihdam gibi birçok sorun ve ihtiyaçla devralındığı, görevlendirme ile belediye hizmetlerinin hızlı, operasyonel ve çok yönlü hizmet anlayışı ile yerine getirilerek kentin huzur, güven, eğitim ve turizm kentine dönüşmesi için önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Yüksekova Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve kayyum dönemini hedef alan çevrelerin bu dönemi karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki halkın kaynaklarını ve devletin imkanlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık. Şu an Yüksekova huzur şehri olmasının yanı sıra herkesin imrendiği bir şehir haline gelmekteyse, bu, devletin imkanlarının etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılıyor olmasından ileri gelmektedir. Yüksekova'nın çehresinin değiştiğini, yapılan hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını bugün herkes görmektedir. Yapılan altyapı çalışmalarının da tamamlanması ile ilçemize yeni iş yerleri açılmakta ve yeni iş sahaları kazandırılmakta. Müteakiben yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ilçemizde araştırmalarda bulunmakta."

Organize Sanayi Bölgesi projesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, ilçenin bu proje ile bölgenin önemli kentlerinden biri olacağı kaydedildi.

Bunların son 3 yılda sağlanan huzur ve güven ortamıyla oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirme yapılmadan önceki dönemde, belediyenin tüm kaynaklarının vatandaşlarımıza gitmediği ortada iken görevlendirme süresince kaynaklar, yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şehirde yaşamaları ve memnuniyetleri bizler için her şeyin üzerindedir ve çok önemlidir. Bahse konu çevrelerin görevlendirme dönemine ilişkin faaliyetler hakkında karalama gayretlerinin geçmiş dönemlerindeki eksiklikleri unutturma çabası olduğunu biliyor, görüyor ve kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz."

19 Aralık 2016'da ilçe belediyesine İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Görevli bulunduğumuz 28 aylık sürede terörden altyapıya, ulaşımdan istihdama pek çok sorun ve ihtiyaçla devraldığımız belediye hizmetlerini hızlı, operasyonel ve çok yönlü bir hizmet anlayışı ile yerine getirerek Yüksekova'nın huzur, güven, eğitim ve turizm kentine dönüşmesi için önemli adımlar attık." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı
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