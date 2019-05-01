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Erbaş: Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler

Ordu'nun Ünye ilçesinde cami açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler" dedi
 01 Mayıs 2019 15:26
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Erbaş: Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler

2014-2015 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesinin külliyesinde yaklaşık 2 yıl önce Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma ve Geliştirme Derneğinin girişimleriyle hayırseverlerce yapımına başlanılan Tatbikat Camisi'nin açılışı gerçekleşti. İmam Hatip Lisesi öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşmalar yapıldı.

"Öğrencilerimiz mihrabı, minberi süslesinler"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bundan yıllar önce saçılan tohumlar elhamdülillah meyvesini veriyor. İşte bu okul da Allah rızası için hafız çocuklarımızın daha nitelikli, mihrabı, minberi, kürsüyü daha nitelikli bir şekilde değerlendirmesi için atılan bir tohum idi. Bu tohum meyvesini verdi. İlk yıl Türkiye genelinde Denizli ve İstanbul illerinde 130 öğrenci ile başladık. Bugün ise 25 okul ve 1600 öğrenciye ulaştık. İstiyoruz ki bu hafız öğrencilerimiz mihraplarımızı minberlerimizi süslesinler. İmam Hatip Liselerinde hafız öğretmenlerimiz olsun. İlahiyat fakültelerinde hafız akademisyenler, doçentler ve profesörlerimiz olsun. Çünkü hafızlık yeryüzünde bir insana verilebilecek en büyük nimettir peygamberlikten sonra. Ümmetin en şereflileridir" diye konuştu.

"28 Şubatçılar 15 Temmuz'un temelini atmışlardır"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Biz İmam Hatip Liselerini sadece duygusal sebeplerle desteklemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir medeniyetin temsilcisi ve aynı zamanda lideridir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisinden beklenen davranışları ve politikaları uygulayabilmesi ve yeniden İslam Dünyası ile bütünleşebilmesi İmam hatip neslinin iyi yetişmesinden geçmektedir. Dolayısıyla bir devlet politikası olarak biz imam hatipleri destekliyor ve gelişmesine katkı sunmaya gayret sarf ediyoruz. Bunun toplum tarafından iyi şekilde anlaşılması ve iyi anlatılması gerekir. O yüzden farklı programlar uyguluyoruz. Özellikle yabancı dil konuşabilen, bir kaç dil bilen imam hatip nesli istiyoruz. Aslında 28 Şubatçıların imam hatiplere düşman olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de buydu. 28 Şubat ehl-i sünnet vel cemaati hedef almış aklı kullanan vahyi esas alan bir anlayışı satmıştır. 28 Şubat'ın sonunda ise 15 Temmuz olmuştur. Bana göre 28 Şubatçılar 15 Temmuz'un temelini atmışlardır. Dolayısıyla da biz imam hatipleri her zaman destekliyor ve yanında olmaya gayret ediyoruz. İmam hatipler vahyi esas alan, aklı kullanan medeniyet tasavvuru olan bir nesildir. Bu neslin desteklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise "1 milyon TL'ye mal olan bu caminin yapılışında emeği geçen tüm büyüklerimiz ve hayırseverlerimizin destekleri var. Bu vesile ile açılışa katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah'ım hayırlı hizmetler etmesini, bu gençliğin bu güzel eserin içinde dinimize diyanetimize hizmet edecek ve aynı zamanda da emin ellerde yetişen bu gençliğimizin de burada hizmet alacak olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı gerçekleşirken katılımcılar daha sonra camiyi inceledi.

İbadete açılan Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nin açılışına ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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