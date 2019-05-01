Güvenli bölge tüm terör unsurlarından temizlenecek
|01 Mayıs 2019 15:32
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Suriye konusunda son gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı görüşmede Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.
Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.
Görüşmede, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
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