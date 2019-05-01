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Bakan Kasapoğlu'ndan 'erken yaşta spor' vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Olimpiyata giden süreçte maddi ve manevi olarak yanınızda olacağız. Sağlıklı bir toplum olmanın ve sporda başarılı olmanın yolu spora erken yaşta başlamaktan geçiyor
 01 Mayıs 2019 15:38
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'erken yaşta spor' vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan milli sporcularla merkez binada bir araya geldi.

Ay-yıldızlı sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Olimpiyata giden süreçte maddi ve manevi olarak yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Karateyi yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Gerek kamplara, gerekse de müsabakalarınıza geleceğim. Yeni spor stratejilerimizle karateyi daha farklı noktalara taşıyacağız. Gerektiğinde sizleri burada ağırlayacağız. Bizim amacımız bugünün ve yarının müsabakaları değil, hepimiz uzun bir maratonun koşucularıyız. Karate bizim önemli branşlarımızdan biri, göz bebeğimiz. Karatedeki yaygınlaşmayı artırmamız lazım."

- Erken yaşta spor vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kabulde, sporu tabana yayma konusunda çok önemli projelerinin olduğuna dikkati çekti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Spor yapma alışkanlığı olan bir toplum değiliz. O yüzden sporu tabana yayma noktasında önemli projelerimiz var. Bu çerçevede siz karate camiasının sporcuları, antrenörleri, yöneticileri olarak sizlere çok önemli görevler düşüyor. Bu süreci okul öncesine yaymak zorundayız. Sporu okul öncesinden başlatmak zorundayız ki insanımız yetmiş yaşında da spor yapabilsin. Sağlıklı bir toplum olmanın ve sporda başarılı olmanın yolu spora erken yaşta başlamaktan geçiyor. Çocuklarımızın yeteneği neyse tespit edeceğiz ve onları o branşlara yönlendireceğiz. Bunu üç yaşından itibaren başlatacağız."

- Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü

Bakan Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları son iş birliği protokolüyle gelecekten çok daha ümitli olduğunu belirtti.

"Başarıyı hep birlikte göğüsleyeceğiz." diyen Bakan Kasapoğlu, "Sporu tabana yayma projesi çerçevesinde de herkesin mutlaka sporla uğraştığı bir ülke olacağız. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok önem veriyor. Spor ailesinin en büyük şansı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu anlamda bu şansı iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıtımını yapacakları "Spor Türkiye" projesiyle çok güzel bir gelecek ümit ettiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Eğitim camiamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla herkes el ele vererek sporu tabana yayma projesi çerçevesinde inşallah daha yüksek hedefler koyalım ve bunları gerçekleştirelim. Buna inanıyorum. Bunun için de çok heyecanlıyız. Okul öncesine yayılmış bir spor süreciyle genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkese spor kültürü kazandıracağız."

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Judo Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliği kapsamında "Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi" protokolünün imzalandığını da hatırlatan Bakan Kasapoğlu, böyle bir projeyi karate branşında da uygulayabileceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara hediyeler verirken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Anadolu Ajansı
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