Minibüs şoförü yaşlı yolcusunu sırtına alarak indirdi
Aydın'ın Söke ilçesinde şehir içi minibüsü şoförünün, gözleri yeterince görmeyen ve yürümekte güçlük çeken yolcusunu sırtını alıp aşağı indirmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi
|01 Mayıs 2019 17:03
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İlçede 7 yıldır şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Kenan Korkut, Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi durağında bir yolcusunu yakınıyla birlikte aracına aldı.
Korkut, yolcusunu gideceği yere geldiğinde, araçtan inmekte güçlük çektiği için sırtına alıp aşağıya indirdi.
Kenan Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlara hizmet etmek ve engellilere iyi davranmak gerekiyor. Yapmam gereken şeyi yaptım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Gözü görmüyor ve yürüyemiyordu, ben de sırtladım indirdim aşağıya." dedi.
Aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Korkut'un yaşlı yolcusunu sırtına alarak indirdiği görülüyor.
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