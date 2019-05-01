Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|01 Mayıs 2019 17:05
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9570
|5,9580
|5,9540
|5,9550
|Avro
|6,6880
|6,6890
|6,6890
|6,6900
|Sterlin
|7,7350
|7,7740
|7,7650
|7,8000
|İsviçre Frangı
|5,8250
|5,8540
|5,8460
|5,8760
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9250
|5,9750
|5,9300
|5,9800
|Avro
|6,6450
|6,7050
|6,6500
|6,7100
|Sterlin
|7,6610
|7,8240
|7,6890
|7,8400
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