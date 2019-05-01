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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
 01 Mayıs 2019 17:05
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,9570 5,9580 5,9540 5,9550
Avro 6,6880 6,6890 6,6890 6,6900
Sterlin 7,7350 7,7740 7,7650 7,8000
İsviçre Frangı 5,8250 5,8540 5,8460 5,8760
ANKARA
ABD Doları 5,9250 5,9750 5,9300 5,9800
Avro 6,6450 6,7050 6,6500 6,7100
Sterlin 7,6610 7,8240
7,6890 7,8400

Anadolu Ajansı
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