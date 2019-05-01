Çeyrek altın kapanışta 400,00 liradan işlem gördü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 400,00 liradan işlem gördü
|01 Mayıs 2019 17:08
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 245,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 400,00 lira, Cumhuriyet altını 1.639,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 245,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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