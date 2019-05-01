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Sağlıksız koşullarda balık taşıyan sürücüye ceza

Kars'tan Kayseri'ye uygun olmayan koşullarda balık taşıyan sürücüye bin 635 lira ceza kesildi
 01 Mayıs 2019 17:15
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Sağlıksız koşullarda balık taşıyan sürücüye ceza

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde jandarma ekipleri, Kars'tan Kayseri'ye uygun olmayan koşullarda balık taşıyan sürücüye bin 635 lira para cezası uyguladı.

Jandarma ekipleri, ilçe girişindeki yol uygulamasında C.K'nin (37) kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sağlıksız koşullarda nakledildiği belirlenen bin 200 kilogram sazan ve yayın balığı bulundu. Sürücüye bin 635 lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen balıklar ise imha edildi.

Balıkların 3 gün önce Kars'tan Kayseri'ye götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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