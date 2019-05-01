1 Mayıs mitinginde İstiklal Marşı okunmadı
|01 Mayıs 2019 17:27
|Yazdır
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1 Mayıs Komitesi tarafından Mimar Sinan Amfi Tiyatrosundan başlayıp Uğur Mumcu Meydanına kadar bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP, HDP, KESK ve DİSK'e bağlı sendika üyeleri katıldı. Polis ise yürüyüş alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Polis işçilerin yürüyeceği bütün alanı demir bariyerlerle kapatıp alana sadece arama noktasından vatandaşları aldı.
Partililer ve sendika üyeleri Uğur Mumcu Meydanını doldurdu. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına KESK Dönem Sözcüsü Tonguç Özkan konuşma yapmadan önce emek ve demokrasi adına hayatını kaybedenler adına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından HDP'liler Kürtçe slogan attı. Ancak İstiklal Marşı okunmadı. Saygı duruşunun ardından Tonguç Özkan yaptığı konuşmada işçi ve emekçilerin sosyal haklarının iyileştirilmediğini her yıl daha kötüye gittiğini belirterek, işçi ve emekçilerin taleplerine sıraladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanlığından '1 Mayıs' açıklaması
01 Mayıs 2019 19:23
|Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde
01 Mayıs 2019 19:20
|Pekcan: 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduk
01 Mayıs 2019 18:53
|'Ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri alacağız'
01 Mayıs 2019 17:53
|Öztrak: Milletin sözüne kulak vermeleri lazım
01 Mayıs 2019 17:43
|Ankara'da en yüksek oyu alan belediye başkanı istifa etti
01 Mayıs 2019 17:28
|Ankara 1 Mayıs'ında CHP kortejine polis müdahalesi
01 Mayıs 2019 16:49
|Karamollaoğlu'nun, ziyaretinde 'Hitit Güneşi Anıtı' dikkat çekti
01 Mayıs 2019 16:24
|Bitlis'te işten çıkarılan işçiler yürüyüş yaptı
01 Mayıs 2019 16:06
|'Kış üslenmesinden çıkar çıkmaz ağızlarının payını aldılar'
01 Mayıs 2019 15:58