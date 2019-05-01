Ankara'da en yüksek oyu alan belediye başkanı istifa etti

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti. AK Parti'de yerel seçim sonrasında ilk istifa şoku yaşandı. Bir ay önce seçilen Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ani bir kararla görevinden istifa etti. Parti yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Yılmaz, telefonlarını kapattı.

2015'te AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Ayhan Yılmaz, 5 aylık kısa süren milletvekilliğinin ardından yeniden aday yapılmamıştı. 31 Mart'ta Pursaklar Belediye Başkan adayı olan Yılmaz, yüzde 72 oy alarak Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oy almıştı.

KAYMAKAMA İSTİFASINI VERDİ

Ayhan Yılmaz, istifasına ilişkin dilekçesini Ankara il yönetiminde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar kaymakamlığa teslim etti. İstifası duyulunca parti yönetimi Yılmaz'ı ikna etmek için uğraş verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayhan Yılmaz ile genel merkezde dün gece görüştü. Erdoğan'ın ikna çalışmasına olumsuz cevap verilmesi üzerine parti yöneticilerine 'ısrarcı olmayın.' dediği öğrenildi. Ayhan Yılmaz'ın son icraatı lüks makam aracını satmak oldu.

"AYAĞIM GİTMİYOR"

Sözcü'nün edindiği bilgiye göre Ayhan Yılmaz, belediye başkan adaylığına sıcak bakmıyordu. Yakın çevresine "Aday olmak istemiyorum. Ancak büyükşehir kaybedilirse suçu benden bilecekler. O yüzden mecburen aday oldum" dedi. Başkan seçildikten sonra da "Ayağım gitmiyor" diyerek içinde bulunduğu durumu aktardı. Yılmaz, başkanlıktan istifa etmeden önce son icraat olarak lüks makam aracını değiştirdi. Volvo marka aracını yerine Skoda araç aldı ve "Pursaklar Belediyesi olarak almış olduğumuz tasarruf kararları doğrultusunda makam aracımızı daha ekonomik bir araçla değiştirdik. Eski makam aracını satarak hem bütçemize katkı sağlayacağız hem de israfın önüne geçmiş olacağız" dedi.

AYHAN YILMAZ KİMDİR?

1963 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladı. El Ezher ve Medine İslam Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında eğitim gördü. Lise yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşunda aktif görevlerde bulundu. Siyasi hayatına Refah Partisi ile başladı. Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fazilet Partisi Grup Başkanvekili, 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekillikleri, 5 seçimde Ankara İl SKM Başkanlıkları, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı ve 25. Dönem AK Parti Ankara Milletvekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Cumhur İttifakı AK Parti Pursaklar Belediye Başkanı olarak giren Ayhan Yılmaz, aldığı yüzde 73,06'lık oy oranı ile Pursaklar Belediye Başkanı Seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz iyi derecede Arapça bilmektedir.

Veli TOPRAK