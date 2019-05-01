Öğretmeni öldüren kiralık katilin emniyet ifadesi ortaya çıktı

Pendik'te "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli T.D'nin (45) emniyetteki ifadesinde, nisan ayının ilk haftasında İ.S'yi boğazını sargı beziyle sıkarak öldürmeye çalıştığını, yüzü kızarınca dayanamayıp bıraktığını, bunun üzerine İ.S'nin "Beni öldüremedin" diye kendisine kızdığını söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kartal'daki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan İ.S'nin 21 Nisan'da Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir evde silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen çalışma sonucu yakalanan şüpheli T.D. tutuklanmıştı.

Şüpheli T.D'nin emniyetteki ifadesinde, İ.S'nin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını, Kadıköy'de bir kafede buluşup konuştuklarını anlattığı öğrenildi.

İ.S'nin 10 yıldır evli bir kişiyle ilişkisinin olduğunu, kendisini maddi ve manevi zora soktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu, erkeklere güvenmediğini, bunlardan kurtulmak için kendisini öldürmesini istediğini söylediği belirtildi.

T.D'nin, İ.S. ile tanıştıktan sonra 24 gün geçirdiklerini dile getirerek, "Nisan ayının ilk haftasında İ.S. beni Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine çağırdı. Burada kendisini boğarak öldürmemi istedi. Önce bu fikirden vazgeçirmeye çalıştım, ikna olmuyordu. Sırtını bana dönmesini söyledim. Sargı beziyle boğazını sıkmaya başladım. Bir süre sonra yüzü kızarınca dayanamadım ve bıraktım. Kendisine gelince 'Beni öldüremedin' deyip bana kızmaya başladı." dediği aktarıldı.

Kartal'daki evinden Pendik Kavakpınar Mahallesi'ne taşınan İ.S'nin, yakın olması amacıyla kendisine Pendik Kaynarca'da bir otel odası kiraladığını beyan eden T.D'nin, onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığını öne sürdüğü belirtildi.

T.D'nin olaydan birkaç gün önce İ.S. ile Kurtköy civarında kendisini öldüreceği günlük kiralık ev baktıklarını, ev sahiplerinin kimlik istemeleri üzerine bundan vazgeçtiklerini, Pendik'te bir kişiden de ruhsatsız tabanca satın aldıklarını anlattığı kaydedildi.

Olay günü İ.S'nin 08.00 sıralarında kendisini evine çağırdığını anlatan T.D'nin şunları söylediği aktarıldı:

"Birlikte kahvaltı yaptık. Nasıl öldürülmek istediğini konuştuk. 'Seni öldürürsem ben de ardından intihar ederim' dedim. Bana 'Sen sonra intihar et, burada intihar etme' dedi. Öğleden sonra 3 civarında öldürmeye karar verdim. İ.S. yatağa uzandı. Göğsünün üstüne yastık koyup, tabancayla ateş ettim, ölmedi, kucağıma aldım, hala kendindeydi. Benden su istedi. Telefonla 112'yi aramak istedim, beni vazgeçirdi. Yaklaşık bir saat sonra bilincini kaybedince, anahtarı kapının üzerine takıp evden çıktım. Yoldan geçen birine buranın adresini sordum ve 112'yi arayıp durumu anlattım."

Olaydan sonra hastaneyi aradığını, telefonda kendisine bilgi verilmediği için hastaneye gittiğini ve doktorla görüştüğünü beyan eden T.D'nin, doktorun kadının durumunun ağır olduğunu söylediğini aktardığı öğrenildi.

Bu arada, olayın ardından kaçtığı Adana'dan İstanbul'a otobüsle dönerken Aksaray ilinde polis ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde olayda kullanılan tabanca, kendisiyle kadının cep telefonunun ele geçirildiği belirtildi.

Kadının cep telefonunda yapılan incelemede şüphelinin ifadelerini doğrulayan nitelikte ses kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu kullanmanın da aralarında olduğu çeşitli suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.