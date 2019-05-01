Turuncu kategorideki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı
|01 Mayıs 2019 18:13
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İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori'de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
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